¡Una pareja que robó cuatro Farmacias Benavides en 24 horas fue capturada por la Policía Municipal!

Se le aseguró el auto en que huía y todo el medicamento hurtado de las sucursales

Los detenidos, originarios de Jalisco, acumula ba n un golpe previo a otro comercio

AGUASCALIENTES, AGS.- En una intervención coordinada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes capturaron a una pareja dedicada al robo de comercios y responsable de una racha de cuatro atracos a Farmacias Benavides cometidos entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio en distintos puntos de la ciudad, además de un historial de al menos un atraco previo en la entidad.

Su detención se logró gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras del C4 Municipal, cuyos operadores identificaron la ruta de escape y guiaron a las unidades operativas hasta la carretera federal 45 Sur, donde fueron interceptados cuando pretendían huir rumbo a Jalisco.

El sujeto presentado ante la autoridades ministeriales fue identificado como Humberto Fabián A.E.

La serie de robos inició a las 12:26 horas del domingo 26 de julio en la sucursal de avenida Convención número 703, esquina con Paseo de la Cruz, en el fraccionamiento Jesús Terán Peredo.

El encargado reportó que un sujeto vestido de negro y con gorra sustrajo medicamentos valuados en 7 mil pesos, entre efectivo y especie.

El segundo golpe ocurrió el lunes 27 de julio, a las 09:13 horas, en la sucursal de avenida Aguascalientes Sur esquina con Arqueros, en el fraccionamiento Vista del Sol.

La encargada informó que un individuo, descrito con playera negra, gorra y pantalón de mezclilla, tomó diversos medicamentos con un valor aproximado de 7 mil pesos.

A las 11:26 horas la pareja atracó la sucursal de avenida Aguascalientes Sur esquina con Mariano Hidalgo, en el fraccionamiento Morelos I.

Según la encargada, alrededor de las 09:20 horas el individuo ingresó simulando comprar medicamento y mientras se surtía el pedido tomó varias gotas oftálmicas exhibidas, con un valor de 4 mil 895 pesos. Vestía cachucha negra y pantalón azul marino, y escapó en un vehículo compacto tipo Swift.

El hecho fue reportado oficialmente a las 11:26 horas.

Sin detener su marcha, los asaltantes continuaron hacia la sucursal de avenida de la Convención número 316, esquina con José H. Escobedo, en el fraccionamiento Santa Anita.

A las 11:50 horas se reportó que alrededor de las 08:00 horas un hombre vestido totalmente de negro ingresó solicitando medicamento de patente y al ser atendido hurtó dos suplementos Exeltis valuados en 909 pesos cada uno, además de otros productos, sumando 3 mil 638 pesos, para luego huir hacia la avenida Canal Interceptor.

En total, la pareja acumuló un botín de 22 mil 533 pesos en medicamento y productos robados en los cuatro atracos perpetrados.

Tras la alerta, la Policía Municipal y el C4 desplegaron un operativo que permitió ubicar sobre la carretera federal 45 Sur un Suzuki Swift gris con las características reportadas.

Al marcarle el alto, los oficiales localizaron en el interior la totalidad del medicamento robado en las cuatro sucursales.

Los ocupantes, un hombre y una mujer originarios de Jalisco y con antecedentes por robo con violencia en su estado, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de las denuncias correspondientes por parte de la representación legal de Farmacias Benavides.