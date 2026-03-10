¡Van a proceso por narcomenudeo dos sujetos que vendían drogas en la colonia Insurgentes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Leonardo “N” y René “N”, dedicados a la venta de drogas en calles de “Las Huertas”, fueron vinculados a proceso con prisión preventiva, por lo que fueron recluidos en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los capturaron el jueves 12 de febrero de este año en la avenida General Julián Medina, en la colonia Insurgentes, ya que durante una revisión de rutina les aseguraron sustancia granulada al tacto, a Leonardo en 10 envoltorios de plástico en color blanco y a René en dos más.

Los dos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público y un perito químico analizó la sustancia, determinando que se trataba de clorhidrato de metanfetamina (crystal).

Los envoltorios que portaba Leonardo equivalían a 51 dosis y los de René a 10 dosis, por lo que fueron consignados ante una jueza de Control, que les decretó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta.

Además, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.