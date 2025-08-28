¡Varias personas lesionadas dejó choque por alcance entre una camioneta y un auto en Vetagrande!

VETAGRANDE, ZAC.- Varias personas resultaron lesionadas, pero solamente una de ellas terminó hospitalizada, tras un choque entre una camioneta y un automóvil.

El accidente sucedió el miércoles 27 de agosto, poco después de las nueve de la mañana, en el tramo carretero que conduce a Osiris, a la altura de la comunidad Sauceda de la Borda, en Vetagrande.

En el sitio, una camioneta Chevrolet chocó por alcance a un auto Toyota, que sufrió daños considerables.

El hecho fue reportado a los servicios de emergencia y al lugar acudieron rescatistas de Protección Civil Estatal y de Guadalupe, que brindaron los primeros auxilios a los tripulantes de los dos vehículos, trasladando a uno de ellos a un hospital para su debida atención médica ya que sufrió lesiones de consideración, mientras que los demás permanecieron en el punto del hecho ya que sólo resultaron con algunos golpes.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos fueron los encargados de tomar conocimiento del choque.