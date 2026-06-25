¡Vendedor de narcóticos que operaba en Lumbreras Cieneguilla a prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de José “N”, señalado por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Los hechos se registraron el 15 de junio, cuando el imputado fue detenido en flagrancia por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.

La detención tuvo lugar en la calle Benito Montoya, en la comunidad Lumbreras Cieneguilla, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

Durante la inspección correspondiente, a la persona detenida presuntamente se le detectó un envoltorio de plástico transparente así como diez envoltorios de plástico en color negro, los cuales contenían una sustancia granulada al tacto con características propias de un narcótico.

La sustancia asegurada fue sometida a análisis pericial por parte de un perito químico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, determinándose que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 8,237.3 miligramos.

Por esa razón, el agente del Ministerio Público acreditó los elementos suficientes para la formulación de imputación y su presentación ante la autoridad judicial competente.

En audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a José “N”, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de cierre de investigación complementaria de un mes y quince días.