¡Vincularon a proceso a Juan por tentativa de homicidio, lesiones y robo calificado!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Jalpa logró la vinculación a proceso de Juan “N” por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones calificadas y robo calificado en agravio de dos personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron seis meses de investigación complementaria.

En el mes de junio de 2025 el imputado ingresó al domicilio de las víctimas y las agredió y posteriormente intentó privar de la vida a otra víctima con un cuchillo; sin embargo, no lo logró gracias a los actos defensivos de la víctima.

El imputado sustrajo con violencia una cantidad económica de las víctimas antes de huir.