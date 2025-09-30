NoticiasZacatecas

¡Vincularon a proceso a un sujeto por un accidente en Fresnillo en diciembre del año 2022!

Noticiero El Circo

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Culposos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Sergio Ubaldo “N” por los delitos de homicidio, lesiones y daño en las cosas culposo en perjuicio de cinco personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron dos meses de investigación complementaria.

En diciembre de 2022 Sergio Ubaldo “N” conducía un vehículo de poniente a oriente por la carretera estatal San José de Lourdes-Fresnillo, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con otro vehículo, causando la muerte de cuatro de sus cinco ocupantes y lesiones físicas a una de las víctimas.

