¡Vincularon a proceso a un sujeto por venta de crystal, cocaína y marihuana en “Las Huertas” para un grupo delictivo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que vendía crystal, cocaína y marihuana para un grupo delictivo en la colonia Insurgentes fue vinculado a proceso y recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes.

Se trata de Luis Rolando “N”, que está acusado por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

El miércoles 29 de octubre de este año oficiales de la Policía Estatal lo detuvieron en la avenida General Luis Moya en “Las Huertas” por una falta administrativa y al registrarlo le aseguraron varias dosis de dichos narcóticos con etiquetas alusivas a un grupo delictivo, por lo que lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

En el Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales un perito en química forense confirmó que Luis Rolando portaba 237.5 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 3,646.4 miligramos de cocaína y 24.81 gramos de marihuana.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo lo consignó ante el juez de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.