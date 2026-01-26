¡Vincularon a proceso al comerciante que asesinó a su empleado y lo enterró en Cabecita Tres Marías!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue vinculado a proceso el dueño de una tienda de tenis y ropa en la zona Centro que asesinó a balazos a uno de sus empleados y enterró su cuerpo en una fosa clandestina en un predio en la comunidad Cabecita Tres Marías, al poniente de la ciudad, debido a que descubrió que sostenía una relación amorosa con su hija y que había un video sexual de uno de sus encuentros íntimos.

Pedro “N” alias “El Peter” y/o “El Gordo Diarreas” enfrenta cargos por delitos que atentan contra la libertad y la vida de las personas en agravio de su empleado Miguel Ángel “N”, que contaba con 18 años de edad y fue originario de Jalisco.

Las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales revelaron que al llegar a Aguascalientes, el joven consiguió trabajo en la negociación Flow Shoes Tenis & Ropa, ubicada en el Pasaje Ortega de la zona Centro, donde conoció a la hija de Pedro, de 17 años de edad, e inició una relación sentimental con ella, aunque al parecer también tuvieron varios encuentros sexuales y grabaron uno de ellos.

Pedro se enteró no solamente de la relación de su hija con su empleado, sino también que tuvieron relaciones sexuales, e incluso que existía un video de uno de sus encuentros íntimos.

El comerciante revisó el teléfono celular de su hija y encontró el video íntimo en el que aparecía con Miguel Ángel, lo que lo hizo enfurecer y planeó asesinarlo.

El viernes 2 de enero de este año, mientras Miguel Ángel se encontraba trabajando en la tienda, Pedro llegó a buscarlo acompañado de otra persona a bordo de una camioneta y le pidió que lo acompañara.

El joven accedió y en el vehículo lo trasladaron hasta un predio ubicado en el camino de terracería Cabecita Tres Marías, propiedad de Pedro.

En el trayecto, el comerciante le reclamó a su empleado la relación amorosa con su hija y la existencia del video sexual de ambos, y al llegar al predio descendieron de la camioneta y le disparó en varias ocasiones para quitarle la vida.

Al parecer, Miguel Ángel recibió cuatro balazos.

Tras el homicidio, Pedro, con la ayuda de la otra persona, enterró el cadáver de su empleado en una fosa clandestina que previamente ya había cavado y finalmente se retiraron.

Los padres de Miguel Ángel, al no tener noticias suyas, denunciaron su desaparición y la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias para su localización, descubriendo que había sido asesinado y enterrado por su patrón.

El cuerpo fue recuperado en el predio señalado y tras la práctica de la necropsia se concluyó que el joven jalisciense murió de heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

Pedro fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en su contra y consignado ante el juez de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada por la muerte de su empleado, fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El comerciante fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar su proceso penal, mientras que su tienda de tenis y ropa fue clausurada el martes 6 de enero por la propia Fiscalía Estatal.