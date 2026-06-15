¡Volcadura de camioneta de Protección Civil por falla mecánica; dos rescatistas quedaron heridos!

GUADALUPE, ZAC.- Dos rescatistas de Protección Civil y Bomberos del Estado resultaron lesionados tras la volcadura de una camioneta oficial, provocada por una falla mecánica en los frenos, cuando se dirigían a atender unos reportes.

El domingo 14 de junio, alrededor de las siete de la mañana, los dos elementos de PC salieron de la base ubicada en el cerro, en el municipio de Guadalupe, para atender reportes de un accidente y afectaciones provocadas por las lluvias.

Sin embargo, al transitar sobre la calzada Solidaridad a bordo de una camioneta de ataque rápido, el operador perdió el control del volante a causa de la falla en los frenos, lo que provocó su volcadura.

El vehículo se salió del camino y cayó hacia la calzada, terminando recostado sobre su toldo.

Otros rescatistas arribaron a la zona para auxiliar a sus compañeros, a quienes les diagnosticaron diversas fracturas y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, trasladándolos a un hospital para su pronta atención médica.

Oficiales de la Policía Vial se encargaron de tomar conocimiento del accidente, realizaron el peritaje respectivo, dieron vialidad y con apoyo de una grúa retiraron la camioneta de Protección Civil, que fue declarada como pérdida total por los daños que sufrió.