¡Volcadura de un automóvil en la carretera 25 dejó un muerto y una lesionada!

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ASIENTOS, AGS.- La volcadura de un automóvil en territorio de esta cabecera municipal dejó un saldo de un hombre muerto y una mujer lesionada de consideración.

El accidente se registró el martes 28 de julio, minutos antes de las nueve de la noche, sobre la carretera federal 25, antes de llegar a la comunidad Villa Juárez, perteneciente al municipio de Asientos.

Las dos víctimas, de entre 20 a 25 años de edad, tripulaban un Toyota Camry, en color gris, aparentemente conducido por la fémina.

El coche era desplazado en dirección de sur a norte, pero antes de arribar a la citada población la conductora perdió el control del volante y cruzó los carriles contrarios para finalmente abandonar la cinta asfáltica.

El vehículo se volcó y dio varias volteretas, en una de las cuales el hombre salió eyectado de la cabina y quedó tirado en el piso, en tanto que la fémina quedó dentro del auto.

Tras ser enterados del accidente por algunas personas que transitaban por la zona, al sitio acudieron paramédicos del ISSEA, que confirmaron que el hombre ya había fallecido y la mujer presentaba lesiones de consideración, por lo que le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital para su atención médica.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Asientos arribaron al lugar y resguardaron el sitio para evitar otros accidentes.

Poco más tarde hicieron acto de presencia elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo del finado para su traslado al SEMEFO.