¡Ya fue detenido el segundo implicado en un intento de ejecución en San Antonio de Peñuelas!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de José Luis “N” alias “El Manguito” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.

La determinación fue emitida por una jueza de Control durante la continuación de la audiencia inicial, al considerar que los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público resultan suficientes para establecer la probable participación del imputado en los hechos.

De acuerdo con la investigación, los acontecimientos ocurrieron el 22 de abril de 2026 sobre un camino de terracería ubicado a la altura del cruce de la carretera federal 45 Sur, en la comunidad de San Antonio de Peñuelas, municipio de Aguascalientes.

Presuntamente, José Luis “N”, en compañía de Luis “N” alias “El Masca Fierros”, ya vinculado a proceso, actuó de manera conjunta y coordinada para interceptar a la víctima, quien caminaba mientras empujaba su motocicleta.

Las investigaciones establecen que una vez interceptada la víctima, Luis “N” presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, ocasionándole una lesión en el abdomen.

Posteriormente, cuando la víctima intentó ponerse a salvo, José Luis “N” presuntamente le impidió escapar, facilitando con ello la agresión.

Tras los hechos, ambos sujetos abandonaron el lugar creyendo que la víctima había perdido la vida.

Como consecuencia de la agresión la víctima sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida; sin embargo, el resultado de privarla de la vida no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los imputados, ya que recibió atención médica oportuna que permitió preservar su integridad.

Tras los hechos se inició de inmediato con la investigación por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), quienes lograron ubicar al señalado en la colonia San José del Arenal, lugar en el que le fue cumplimentado el mandamiento judicial existente en su contra.

La sólida integración de la carpeta de investigación permitió al Ministerio Público sustentar la imputación y obtener la vinculación a proceso del segundo presunto involucrado en este caso.

Además del auto de vinculación a proceso, la autoridad judicial impuso diversas medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante la autoridad que determine el órgano jurisdiccional, la prohibición de salir del ámbito territorial que fije la autoridad judicial sin autorización previa, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima o testigos por cualquier medio y la vigilancia por parte de una autoridad o institución determinada, las cuales consideró suficientes.

Asimismo, se fijó un plazo de un mes con quince días para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo los elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos.