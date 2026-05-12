¡Ya fue encarcelado “El Bagre” por un asalto a un taxista en Jesús María!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del trabajo del personal de la Fiscalía de Control Regional, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Ramiro “N” alias “El Bagre” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de hechos registrados en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los acontecimientos ocurrieron el 5 de septiembre de 2025, cuando el imputado y otro sujeto abordaron como pasajeros un vehículo del servicio público tipo taxi, conducido por la víctima, con la aparente intención de trasladarse hacia el fraccionamiento Chicahuales.

Al arribar a la terracería de la privada Ramón Loera, el hoy imputado, quien viajaba en el asiento del copiloto, presuntamente sacó un arma de fuego y apuntó directamente al conductor, mientras le exigía sus pertenencias bajo amenazas contra su vida.

Posteriormente, el señalado y su acompañante habrían desapoderado a la víctima de aproximadamente 200 pesos en billetes y monedas de diversas denominaciones, además de un teléfono celular y una bocina portátil; tras cometer el ilícito, se retiraron del lugar por una terracería cercana.

Tras la denuncia correspondiente se inició con la carpeta de investigación, obteniendo datos relevantes como la identidad del posible responsable, obteniendo la orden de aprehensión en su contra.

Como resultado de las labores de investigación realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal, se logró ubicar y cumplimentar el mandamiento judicial en contra de Ramiro “N” alias “El Bagre” sobre la calle privada Las Palmas, en el fraccionamiento Loma Alta, del municipio de Jesús María.

Una vez efectuado su aseguramiento, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y trasladado al Centro Penitenciario Estatal, donde se celebró la audiencia inicial.

Finalmente, el juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de robo calificado, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.