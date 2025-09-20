¡Ya fue identificado el motociclista fallecido tras accidente en el bulevar metropolitano!

GUADALUPE, ZAC.- Ya fue identificado el motociclista que murió tras sufrir un choque y posterior caída sobre el bulevar metropolitano.

El finado respondió al nombre de Luis Ruiz Esparza Mayorga, que era conocido como “Güichito”, de aproximadamente 47 años de edad, integrante de la Cofradía de San Juan Bautista.

El accidente que le costó la vida se registró el jueves 18 de septiembre, minutos antes de las once de la noche, sobre el bulevar López Metropolitano, a la altura del fraccionamiento Santa Rita, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, transitaba en dirección a Guadalupe por el carril de alta velocidad cuando de pronto perdió el control del manubrio y se impactó contra un señalamiento.

Por lo anterior, salió eyectado de la motocicleta y cayó a la cinta asfáltica, donde se golpeó en la cabeza y murió al instante.

Al sitio acudieron paramédicos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), aunque nada pudieron hacer por el motorista debido a que ya había muerto.

A unos metros de distancia localizaron un casco de seguridad, aunque no se pudo establecer si lo llevaba puesto o no al momento de los hechos.

Elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva arribaron a la escena y cerraron a la circulación uno de los carriles, lo que formó largas filas de vehículos.

El cuerpo del motociclista fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales para trasladarlo al Servicio Médico Forense.