¡Yulissa hizo realidad su sueño de viajar a Japón gracias a las becas de movilidad del Gobierno del Estado!

Participó en el programa de becas de movilidad internacional “Gigantes por el Mundo”

Realizó actividades en el Campamento Internacional de Voluntariado de Nishiwaga, ubicado en Iwate, Japón



Jóvenes interesados en participar pueden mantenerse atentos a la próxima convocatoria en https://www.instagram.com/iaju_ags/

AGUASCALIENTES, AGS.- A sus 21 años, Yulissa Ramírez Ramos vivió una experiencia que le cambió la vida al participar en el programa de becas de movilidad internacional “Gigantes por el Mundo”, una oportunidad que la llevó hasta Japón y la hizo descubrir una nueva forma de entender el mundo.

“Esta experiencia me permitió probar nuevos sabores y conocer nuevas culturas. Me ayudó a atreverme a hablar otro idioma y a seguir intentándolo. Descubrí amistades increíbles en los lugares menos esperados”, compartió emocionada Yulissa.

Durante su estancia, entre agosto y septiembre de 2025, formó parte del Campamento Internacional de Voluntariado de Nishiwaga, ubicado en Iwate, Japón, donde participó en actividades comunitarias y de campo dentro de un entorno de intercambio cultural y aprendizaje constante.

En el lugar también convivió con jóvenes de distintas partes del mundo, compartiendo experiencias, costumbres y aprendizajes que marcaron su día a día.

“Participar en un voluntariado en el extranjero te hace entender que ayudar también te transforma. Cuando te animas a viajar, el camino hace su magia y ya no regresas siendo la misma persona”, dijo.

Durante su estancia, contó con apoyo de hospedaje y alimentos, además de bicicletas que le permitieron trasladarse diariamente entre su lugar de estancia y las actividades del voluntariado, facilitando su integración a la vida comunitaria en Japón.

Al finalizar su experiencia, Yulissa destacó que este viaje fortaleció su independencia, su confianza y su visión del mundo, por lo que agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por la oportunidad de vivir esta experiencia única.

Las y los jóvenes interesados en participar en este programa que impulsa la gobernadora Tere Jiménez pueden mantenerse atentos a la próxima convocatoria a través de las redes sociales del Instituto Aguascalentense de la Juventud en https://www.instagram.com/iaju_ags/ o solicitar más información al teléfono 449 910 21 41.