Por: Jorge García DELGADILLO

AGUASCALIENTES, AGS.- La objetividad y la subjetividad conviven en la fiesta brava de tal forma que es demasiado fácil confundirse. El principal elemento es el Toro Bravo, que lo demuestra durante toda la lidia.

Es común que nos confundamos y creamos que un animal falto de bravura, pero con nobleza y boyantía, ocupe el lugar del toro bravo.

Durante el desarrollo de la FNSM hemos podido apreciar la bravura que se manifiesta en el encuentro con los caballos, el Toro bautizado como Agradecido No 56 de la ganadería de Corlomé fue en tres ocasiones al Caballo desde el centro del ruedo. Algo, que hacía años que no se veía. Sin embargo, sus hermanos “Coloso” y “Resilente” mostraron bravura de principio a fin, sobresaliendo “Coloso” herrado con el No 55 al que consideramos el mejor Toro de la Feria. En general cumplieron con bravura y se lidiaron en ese tenor, en consecuencia, creemos que Corlomé ha presentado el mejor Encierro de Toros.

Otro encierro de primer nivel es el de la ganadería de Teófilo Gómez, bien presentado, noble, faltándole un punto de bravura, lo cual debe valorarse mucho.

Otra de las grandes controversias es acerca de la mejor faena. Si se considera la faena (cómo debe ser) desde que sale el Toro hasta que es arrastrado, entonces tendremos realmente pocas opciones y sería la más completa la de Luis David a “Te Extraño” de Teófilo Gómez. Que por cierto ayer cortó tres orejas en la México.

Si buscamos la mejor faena estrictamente con muleta, sin lugar a duda sería la de Juan Pablo Sánchez, llena de exquisiteces, cadenciosa y templada a “Mil Hojas” de Teófilo Gómez.

En la suerte de entrar a matar es el peruano Andrés Roca Rey quien ha demostrado una vez más que es un gran estoqueador.

El triunfador indiscutible según las estadísticas, al cortar seis orejas es Joselito Adame.

No podemos olvidar que durante la “Temporada de Novilladas San Marcos 2022” el domingo 20 de marzo la ganadería de Arellano Hnos., cinco de seis novillos fueron buenos, bravos, nobles y con calidad en la embestida.

Por mucho la Faena de Arturo Gilio de Orejas y Rabo, en la primera novillada ha sido el referente en la temporada de Novilladas. Por cierto hoy 9 de mayo torea en Las Ventas de Madrid.

Tendremos mucho tiempo para seguir analizando. Buenas noches.