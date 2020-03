Por: Georgina García Lucio

AGUASCALIENTES, AGS.- Se suma un paciente más a la lista de infectados por coronavirus en Aguascalientes, informó Miguel Ángel Piza Jiménez, quien refirió que hasta el momento se registran 3 positivos, los cuales son personas que ese encontraban en países con alta incidencia que al llegar a Aguascalientes presentaron los síntomas, siendo este último caso un masculino proveniente de España.

El secretario de Salud destacó que debido a que no se han tenido contagios por contacto se continua en la fase 1, no obstante, destacó como una responsabilidad de los viajantes al llegar al Estado anunciar a las autoridades su estado de salud y aislarse en su domicilio y de presentar síntomas se procederá a realizar la prueba, pues recalcó, de no seguir los protocolos establecidos es una irresponsabilidad que puede afectar a miles de personas.

En este sentido, pidió a la población no caer en pánico ni en especulaciones, pues el 80 por ciento de los infectados presentan síntomas leves y pueden ser recuperados en su hogar, por lo que recalcó de tener la sospecha de contagio, ya sea por presentar síntomas o haber convivido con un paciente confirmado, se les pide no acudir a los consultorios ni unidades de salud para no expandir el virus y llamar de inmediato a los números dispuestos para su atención.

Finalmente, refirió que se tomará una medida especial con las personas que padecen hipertensión o diabetes y que son más vulnerables a contraer la enfermedad, pues se les surtirá de medicamento en una sola visita por tres meses para que no tengan necesidad de regresar a los consultorios a surtirse de medicina para el tratamiento de su padecimiento.