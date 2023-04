Buscan garantizar la Seguridad Social y mejorar las condiciones de jubilación de los policías

• Con esta iniciativa los policías podrán acceder a la jubilación con 20 años de servicio.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Senadora por Aguascalientes Martha Márquez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se les garanticen sus prestaciones laborales y tengan derecho a pensión por jubilación a los policías que hayan cotizado 20 años de servicio. Al respecto comentó:

“quienes deciden ser policías; no es para robar, delinquir o no hacer su trabajo, y no pueden dejar de actuar responsablemente y que entiende la parte de la serie de problemáticas a las que se enfrentan en su cargo. El policía no puede dejar de actuar”.

También dio a conocer que la iniciativa surge a solicitud de los propios cuerpos policiacos, ya que de su recorrido por las colonias un policía municipal de Aguascalientes, le manifestó la situación por la que atraviesan la mayoría de los policías en cuanto a su seguridad social y sus prestaciones laborales.

Resaltó la importancia de garantizar mejores condiciones de trabajo para ellos, utilizando argumentos como el desgaste físico y mental al desenvolver sus funciones, la falta de acceso a los servicios de salud y la necesidad de garantizar una jubilación digna.

Por último, comentó que esta iniciativa es un paso importante hacia la mejora de las condiciones sociales de los policías y tendrá un impacto positivo en el compromiso y dedicación al proteger a la ciudadanía