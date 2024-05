¡César Medina se encuentra listo y preparado para el debate!

JESÚS MARÍA, AGS.- El candidato a la Presidencia Municipal de Jesús María por la Alianza Fuerza y Corazón por Aguascalientes, César Medina Cervantes, invitó a los jesusmarienses a ver el encuentro entre las candidaturas para el cargo al que aspira y comparar las propuestas, asegurando que es la mejor opción para continuar con el desarrollo del municipio.

“Estoy listo para el debate de este martes, conozco muy bien cada rincón de Jesús María, sé de las necesidades y por ello, tengo las mejores propuestas, además de la energía y la experiencia que se requiere para el cargo”, enfatizó César Medina.

El abanderado de la alianza PRI, PAN y PRD reiteró que en los últimos años Jesús María ha avanzado a pasos agigantados y él va a trabajar incansablemente para que el progreso continúe, de manera que cuenta con propuestas concretas y reales, las cuales se encuentran divididas en 5 ejes para su gobierno: humano e incluyente; seguro y justo; competitivo e innovador; ordenado y sostenible; inteligente y abierto.

“He recorrido las colonias, fraccionamientos y comunidades de Jesús María, no sólo ahora durante la campaña, sino desde hace años, por ello la gente me ha recibido muy bien, sé que cuento con su apoyo y créanme que no los voy a defraudar, porque yo quiero a Jesús María, vivo aquí, aquí crecí, aquí estudié y será aquí también donde mis hijos crezcan”, enfatizó.

Agregó que la población puede tener la certeza de que va a darle continuidad a los grandes proyectos encabezados por gobiernos del PAN, para que Jesús María pueda posicionarse como el principal punto de desarrollo del Estado de Aguascalientes.

Recordó que el debate se llevará a cabo a las 20:00 horas y podrá seguirse en la señal del canal 26.1 (VA+) de televisión abierta, así como en las redes sociales del IEE y Radio y Televisión de Aguascalientes.