LORETO, ZAC.- Esta cabecera municipal, no es ajena a los embates de la delincuencia organizada, ya que personas armadas amenazaron y le robaron la camioneta al mismísimo presidente municipal y, en otra acción, secuestraron al director y a dos oficiales de la Policía Preventiva.El primer hecho tuvo lugar el jueves 4 de noviembre, en la comunidad de San Marcos, en Loreto.

El alcalde Gustavo Aguilar Andrade, del Partido del Pueblo (PP), circulaba por la rúa cuando regresaba de un evento cuando de pronto fue interceptado por delincuentes fuertemente armados, que a punta de pistola lo obligaron a bajar de la camioneta en que viajaba.

Los sujetos lo amenazaron y enseguida se llevaron la unidad de motor, por lo que el presidente municipal tuvo que caminar hasta el poblado más cercano, donde fue auxiliado.

El segundo hecho delictivo tuvo lugar tres días después, el domingo 7, cuando sujetos armados secuestraron a dos oficiales de la Policía Municipal.

Enseguida, se trasladaron al domicilio del director de la corporación, al que sacaron a punta de pistola del inmueble para también llevárselo privado de su libertad.

Vecinos y Habitantes de Loreto fueron testigos de los hechos.

Al tener conocimiento del secuestro de sus compañeros y del propio director de la corporación, los demás elementos desplegaron un operativo especial para dar con el paradero de búsqueda, pero no los localizaron ni tampoco a sus captores.

Las autoridades de Loreto ni de Zacatecas capital no han confirmado oficialmente la privación ilegal de la libertad de los tres policías.

