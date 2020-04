AGUASCALIENTES, AGS.-

● Ofrecen apoyo con alimentos, animales en adopción o envían supuestas alertas de perfiles falsos donde publican fotografías de las víctimas

● El objetivo es que ingresen a un link, con la finalidad de robar su información o exigirles el depósito de dinero a una cuenta bancaria

Mediante el ciberpatrullaje que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realiza a través de la Policía Cibernética, se han logrado detectar diversas páginas de internet que fueron creadas para engañar a la población y de esta forma obtener su información o instarlos a que realicen el depósito de dinero en alguna cuenta.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza señaló que debido a que la población se encuentra en su domicilio, una de sus principales distracciones se encuentra en el internet o en las redes sociales, por lo que se vuelven más vulnerables a las acciones de los delincuentes, por ello es necesario estar bien informados para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

Asimismo, señaló que es importante seguir las siguientes recomendaciones:

● En caso de recibir algún mensaje, aunque sea de un contacto conocido, en el que se asegura que se han encontrado fotos o videos personales, evitar ingresar al enlace, ya que está creado para robar información del usuario.

● No proporcionar información personal mediante redes sociales; verificar las medidas de seguridad de las páginas; y no realizar el depósito de dinero para recuperar alguna cuenta.

● Tener en cuenta que las instituciones de gobierno que brindan apoyos, no realizan trámites a través de redes sociales como Facebook, por lo que en caso de fraude, es necesario realizar el reporte en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

En lo que se refiere a la forma de operar de los delincuentes, se detectó que éstos envían mensajes principalmente por whatsapp, en los que indican al afectado que se están publicando fotos suyas en un perfil falso; al ingresar al link roban la información de los perfiles personales y piden un depósito para recuperarlos.

Además se detectaron dos páginas de fraude; la primera con el link https://www.facebook.com/HuskySibeMX/?tsid=0.4614968500665997&source=result, cuenta 72 mil 130 seguidores. En ella se ofrecen en adopción perros de diversas razas, pero para poder enviarlos, solicitan el depósito de mil 700 pesos a dos cuentas; Bancomer 4152313578709706 o Banamex 5204167134884998, una vez que se realiza el depósito bloquean al afectado.

Otro sitio maligno es “Bonos gratis por motivo de cuarentena” con el link https://gobiernooms.blogspot.com/?ref=compartidos, en el cual indican a la víctima que se le van a entregar víveres, por lo que tiene que llenar una encuesta y posteriormente envían un link donde proporciona su información personal. Estos datos son utilizados para afectar sus cuentas en redes sociales y cuentas bancarias.

Finalmente, Sánchez Mendoza señaló que continuarán las acciones de patrullaje cibernético, pero invitó a la población a tener cuidado con las páginas en las que ingresan y reportar cualquier anomalía.