AGUASCALIENTES, AGS.- En distintos puntos de la ciudad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo la detención de tres personas, que conducían unidades de motor que contaban con reporte de robo vigente en Jalisco, Estados Unidos y Aguascalientes, por lo que ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El primer aseguramiento se registró en la Puerta de Acceso Sur ubicada en la carretera federal 45 a la altura de la comunidad de Peñuelas, cuando los policías estatales asignados a dicho punto, detectaron en circulación una camioneta Chevrolet S-10, pick up, color azul que no portaba placas de circulación, por lo que le marcaron el alto y se aproximaron para entrevistarse con el conductor, de nombre Héctor Alberto de 51 años, originario de Sonora, quien no contaba con la documentación completa.

Cuando los oficiales ingresaron los datos de la camioneta al Sistema del C5 SITEC, arrojó que contaba con reporte de robo vigente en Jalisco, por lo que el conductor fue detenido y junto con la unidad, puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

En caso aparte, en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevaron a cabo la detención de un individuo de 28 años de edad que conducía una camioneta que resultó con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

Los policías estatales efectuaban sus labores de vigilancia en el fraccionamiento referido y al circular por el boulevard a San Luis Potosí, detectaron a exceso de velocidad una camioneta Chevrolet Silverado, color azul con placas del Estado de Tennessee, E.U.A, por lo cual le marcaron el alto.

El conductor atendió las indicaciones de los uniformados y se detuvo, por lo que se aproximaron para indicarle que circulaba a una velocidad mayor a la permitida en la Ley de Movilidad del Estado, de manera que procedieron a consultar los datos en el C5 SITEC, el cual arrojó que la camioneta contaba con reporte de robo vigente Houston Texas, Estados Unidos de América.

Por ello, el conductor de nombre Christopher de 28 años de edad, fue detenido y junto con la camioneta, puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, en calles del fraccionamiento Lomas de Santa Anita, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevaron a cabo la detención de un individuo que conducía una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

Eran alrededor de las 21:10 horas, cuando policías estatales que realizaban sus labores de vigilancia, detectaron que sobre la avenida Aguascalientes, circulaba a una motocicleta de la marca Kurazai en color negro, con placas del Estado, cuyo conductor no portaba el casco y que al observar la presencia policial ingresó a la calle David Alfaro Siqueiros de manera intempestiva.

Por ello, los uniformados le dieron alcance a la unidad, que era conducida por Jonathan Andrés de 29 años de edad, al consultar sus datos en el C5 STEC, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

Finalmente, tanto la motocicleta como el conductor, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado