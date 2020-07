AGUASCALIENTES, AGS.- En una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado e integrantes de la Guardia Nacional, fueron localizados, dos hermanos menores de edad, los cuales regresaban del estado de Chihuahua y no contaban con los recursos para continuar su trayecto y llegar a su domicilio ubicado en Michoacán.

Eran alrededor de las 22:25 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal asignados a la vigilancia en la Central Camionera, detectaron a una jovencita y a un niño, visiblemente desorientados, por lo que se aproximaron para preguntarles si requerían ayuda.

Fue así, que se entrevistaron con los hermanos José Armando de 7 años y María Yesenia de 16, quienes refirieron que habían regresado del estado de Chihuahua y pretendían trasladarse a su domicilio ubicado en la comunidad de Los Reyes, Michoacán donde vive su familia, sin embargo, ya no contaban con los recursos para continuar su trayecto.

La adolescente refirió que en días pasados, salió de su domicilio acompañada de su hermano menor para trasladarse al estado de Chihuahua donde se encontró con un joven al que conoció a través de las redes sociales.

La joven refirió que optaron por regresar, toda vez que la situación no era lo que esperaba, pero ya no tenían dinero ni para comer y mucho menos para el camión.

Acto seguido, los uniformados los invitaron a cenar, mientras consultaban sus generales, confirmando que no contaban con Alerta Amber, por lo que finalmente los abordaron a las radiopatrullas para trasladarlos al área de Trabajo Social en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, mientras eran localizados sus familiares.