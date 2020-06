En el interior de una casa fue localizado El cuerpo sin vida de un masculino, otro más estaba tirado en la calle, presentaba dos impactos de arma de fuego y un tercero, un menor de edad, presentaba una herida en la cabeza

AGUASCALIENTES, AGS.- Policías Municipales de Aguascalientes atendieron el reporte detonaciones de arma de fuego en calles del fraccionamiento Ojocaliente III, con saldo de una persona fallecida y dos más de lesionadas, uno de ellos con impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Minutos antes de las 15 horas en el C4 Municipal de Aguascalientes se recibió el reporte de detonaciones por arma de fuego en calle Betulia y Salitre del fraccionamiento Ojocaliente III, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de la policía preventiva del Destacamento Terán Sur.

En un operativo coordinado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Comisario General, Mtro. Antonio Martínez Romo, los policías municipales corroboraron tal reporte, percatándose que una persona del sexo masculino yacía tirada en el piso, el cual presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, arribando la ambulancia UE-52 a cargo de la paramédico quien brinda en coordinación con policias Municipales y Estatales atención al C. Bryan Alejandro N de 28 años de edad, mismo presentaba una lesión en el tórax y otro en la pierna izquierda, siendo trasladado en código rojo a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Asimismo al revisar el domicilio marcado con el No. 607 de la calle Betulia propiedad del C. Alfredo N, se encontró a otra persona del sexo masculino, tirado sobre líquido rojo en la sala, arriba la ambulancia UE-58 de Protección Civil a cargo de la paramédico, quien confirma que la persona ya no cuenta con signos vitales, el cual respondía al nombre de David N alias “el Shrek”, además en el mismo domicilio se encontraba un menor de 10 años de edad, quien manifiesta que al ver la agresión se introdujo corriendo al domicilio impactándose con la cabeza en el marco de una ventana, causándose una lesión (descalabrada), arribando también la ambulancia ECO-420 del ISEA a cargo de la paramédico, quien valora al menor no ameritando traslado a algún Nosocomio.

En un rastreo en la zona que comando el propio Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes se encontraron dos casquillos percutidos calibre 9 mm. así como una ojiva, mismos que fueron resguardados, de igual manera en el lugar se encontró un vehículo de alquiler color rojo con número económico 2620 conducido por el C. Iván de Jesús N, quien manifestó que minutos antes, arribo al lugar y en determinado momento una persona del sexo masculino realizo disparos impactando a una persona (lesionado) y otro disparo impacto el parabrisas del taxi, por lo que se aseguró dicho vehículo.

Se hace referencia que se tiene Informacion de que los presuntos responsables abordaron el taxi con número económico 3181 color blanco, constituyéndose en el lugar personal de la Dirección General de investigación Pericial, a cargo del perito criminalista, así como el agente del Grupo de Homicidios adscritos a Fiscalía General del Estado quienes se hacen cargo.