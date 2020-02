• Uno fue asesinado en Mesón de los Sauces y el otro en la colonia España

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Dos hombres fueron ejecutados a balazos en esta cabecera municipal.

Las agresiones directas ocurrieron durante el martes 4 de febrero, una por la tarde y la otra por la noche.

La primera de ellas tuvo lugar poco después de las cuatro de la tarde en la comunidad Mesón de los Sauces, ubicada en la carretera Encarnación de Díaz-Bajío de San José, en territorio de “La Chona”.

Un hombre, no identificado, viajaba en una motocicleta en color negro y transitaba por dicha cinta asfáltica cuando de pronto fue interceptado por unos sicarios, que por su parte tripulaban dos camionetas cerradas, en color blanco.

Los sujetos le dispararon en varias ocasiones para privarlo de la vida y enseguida darse a la fuga a toda velocidad.

El cuerpo del agredido quedó tirado a mitad de la carretera, por lo que habitantes de Mesón de los Sauces dieron aviso a las autoridades, que se movilizaron de inmediato.

Al llegar, se dieron cuenta que el motociclista ya había fallecido y que tenía la cabeza destrozada, aunque no pudieron determinar si los sicarios lo remataron atropellándolo intencionalmente o algún otro vehículo le pasó por encima al encontrarse tirado en la carpeta de asfalto y no alcanzar a esquivarlo.

Agentes de la Policía Investigadora y elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se presentaron en el lugar para levantar indicios y el cadáver, que fue llevado al SEMEFO.

La segunda ejecución ocurrió minutos antes de las once de la noche en la calle Concordia de la colonia España, en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz.

La víctima se hallaba frente a una negociación conocida como la tienda de Cristóbal cuando de pronto llegaron unos sujetos y lo agredieron con disparos de arma de fuego para asesinarlo.

Logrado su cometido, los ejecutores escaparon de inmediato, mientras que al lugar se movilizaban elementos de las corporaciones policiacas al ser enterados de los hechos, aunque al arribar confirmaron la muerte del agredido.

Nuevamente fue necesaria la intervención del personal del IJCF para el levanamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense.