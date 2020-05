Le dejaron un narco-mensaje en un cartón de una caja de zapatos

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto, que aparentemente era conocido como “El Chilango”, fue ejecutado estrangulado y su cuerpo tirado a un lado de la carretera estatal 60, que conduce al relleno sanitario San Nicolás.

Sus victimarios le dejaron un narco-mensaje escrito en un cartón de una caja de zapatos que decía “Creías que no te íbamos a encontrar Chilango”, por lo que se creía que el fallecido era conocido con ese sobrenombre.

El occiso, no identificado hasta el momento, aparentaba una edad de entre 40 a 45 años, aproximadamente, y vestía una sudadera azul, pantalón de mezclilla y botas en color negro.

El hallazgo tuvo lugar este sábado, minutos antes de las siete de la mañana, sobre el kilómetro 6+700 de la mencionada carretera estatal 60, a la altura del rancho El Chamizal, en territorio del municipio capital.

Lo hizo un empleado municipal, que iba caminando por la orilla de la cinta asfáltica cuando en determinado momento observó a un hombre tirado en el piso, boca abajo, por lo que creyó que había sido atropellado por un vehículo “fantasma”.

No obstante, al aproximarse tuvo a la vista el trozo de cartón con el mencionado narco-mensaje, por lo que supuso que en realidad fue ejecutado.

Ante esto, se alejó en busca de ayuda e instantes después se encontró con una patrulla, a cuyos oficiales les informó lo que había descubierto e incluso los llevó al punto donde se encontraba la víctima.

Los uniformados confirmaron la presencia del individuo y del escrito, por lo que solicitaron la intervención de los paramédicos, que arribaron instantes después y al revisarlo verificaron que ya estaba muerto.

Los elementos policíacos acordonaron el lugar y notificaron a la Fiscalía General del Estado, por lo que posteriormente arribaron agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación y personal de la Dirección General de Investigación Pericial, que se encargaron de realizar las primeras diligencias, entre ellas el levantamiento del narco-mensaje y del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense y una vez que se le practicó la necropsia de ley se determinó que el individuo murió de una asfixia por estrangulación armada.