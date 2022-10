UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.- El reconocido político “Chuy” Hurtado falleció la mañana de este miércoles tras la volcadura de la camioneta en la que viajaba acompañado de su asistente, que a su vez resultó lesionado de gravedad.

“Chuy” Hurtado fue ex candidato a la Presidencia Municipal de Lagos de Moreno, ex diputado federal y estatal, así como ex presidente municipal de Unión de San Antonio.

Fue muy querido por la gente.

El accidente que le costó la vida ocurrió poco antes del mediodía en la carretera de Lagos de Moreno a Unión de San Antonio, en una curva antes de llegar a este último municipio.

Ambas víctimas tripulaban una camioneta Ford, tipo Pick-Up, en color rojo.

Al tener conocimiento de la volcadura, al lugar acudieron paramédicos y rescatistas de Protección Civil Municipal de Unión de San Antonio, que encontraron la unidad de motor fuera de la cinta asfáltica, sobre sus cuatro llantas.

En el acto rescataron de la cabina a “Chuy” Hurtado y a su asistente que le acompañaba, confirmando que el reconocido y querido político ya había fallecido.

Su asistente sufrió lesiones de suma gravedad y fue trasladado a recibir atención médica a un hospital.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía y Tránsito Municipal de Unión de San Antonio, que tomaron conocimiento del accidente.

Poco más tarde hicieron acto de presencia agentes de la Policía Investigadora y elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que realizaron las pesquisas correspondientes y trasladaron el cuerpo del político al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.