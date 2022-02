AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de proteger el patrimonio de la población, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hace un llamado a verificar los datos de las unidades de motor antes de adquirirlas, principalmente si son de origen extranjero, debido a que en los últimos meses se han detectado y asegurado más de 30 vehículos que cuentan con reporte de robo en Estados Unidos.

En este sentido el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jonás Chávez Marín indicó que mediante los permanentes recorridos que se efectúan bajo el esquema de Mando Coordinado con apoyo de las policías municipales, así como en las puertas de acceso y puestos de seguridad, los uniformados han detectado y asegurado 33 unidades de motor, las cuales cuentan con reporte de robo en la Unión Americana, principalmente en el Estado de Texas, aunque también se han detectado algunas que fueron robadas en Tennessee, Nuevo México y Luisiana.

Agregó que se trata en su mayoría de camionetas tipo pick up de modelos recientes, las cuales se venden a precios accesibles, por lo que llaman la atención de los compradores, quienes deciden adquirirlas sin antes revisar los documentos ni los números confidenciales detalladamente, y terminan por perder los vehículos sin que puedan recuperar su dinero.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a que antes de comprar algún vehículo, acuda a las instalaciones de la SSPE ubicadas en la avenida Aguascalientes en el Ex Ejido Ojocaliente y solicite el apoyo del personal operativo especializado, con el objetivo de que revise la unidad detalladamente y verifique que los números confidenciales no presenten alteraciones, anomalías o sea de procedencia ilícita, lo anterior para no poner en riesgo su patrimonio.