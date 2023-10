¡En Aguascalientes agredieron y lesionaron a una mujer policía municipal!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer policía del Destacamento Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue agredida y tuvo que ser trasladada a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 6 de octubre, sobre la salida a San Luis Potosí.

La oficial agredida fue identificada como Tania “N”.

De manera extraoficial trascendió que la elemento reportó a su base que alguien se estaba drogando entre la maleza, aunque luego notificó que haría una revisión a los tripulantes de un vehículo.

Por unos instantes se perdió comunicación con ella, aunque de repente, a través del radio de comunicación se escuchó un quejido, por lo que mandaron apoyo a la oficial.

Al llegar al sitio, sus compañeros encontraron la patrulla sola, por lo que rastrearon la zona y encontraron a Tania tirada entre la maleza.

La oficial les dijo que llegó con los ocupantes del vehículo cuando de pronto sintió un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento.

En el sitio no fue encontrada ninguna otra unidad de motor y la uniformada no pudo recordar sus características, por lo que los agresores no fueron detenidos.

La elemento recibió los primeros auxilios y enseguida fue trasladada al citado nosocomio para su debida atención médica.

