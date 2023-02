¡En Aguascalientes hallaron narco-manta firmada por “El 30” y el Cártel de Sinaloa!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras la ejecución de un pepenador en la colonia El Riego, fue colgada una narco-manta en un puente vehicular en el fraccionamiento Solidaridad I y la cual estaba firmada por “El 30” y el Cártel de Sinaloa (CDS).

El mensaje fue amarrado a la estructura metálica del puente localizado sobre la avenida Poliducto y la salida a San Luis Potosí.

La narco-manta era en color negro y el texto en color rojo.

Además del escrito, estaban impresas las fotografías de cuatro hombres.

El escrito decía lo siguiente:

Aquí En Aguascalientes Es Puro CDS y Perro Que Ladra No Muerde. Si Vas Hacer Algo Aslo Quieren Guerra Guerra Les Damos Nosotros No Somos Actores De Películas Ni De Videos. Aquí Con Echos Se Demuestran Los Huevos. Aquí Te Pelas La Verga. vamonos Recio Puto Pero Maña con Maña No Meterse Con Civiles Ni Inventar Mamadas. Aquí Aguascalientes No Compra Publicidad Barata. La Gente Hidrocálida Sabe Que Esta Tranquilo Por Nosotros. Asi Que A Extorcionar Y A Robar A Otros Estados Pinches Macuarros. Estos Son Tus Soldados Los Mismos Que Traen Alucinando A Los Pinches Prendidos. Preguntale A Tu Patron Pinche Charro Quien Vergas Esta en Aguascalientes. No Te Equivoques Pendejo Hay Niveles. Si Ven Tranquilo y No Hay Extorciones Ni Secuestros Es Por Nosotros. Estos Son Los Pendejos Que Traes Asiendo Pancheo

Bajo cada fotografía aparecían los nombres de Cuba, Rubio, Delta 2 y Cobra.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal, que se encargaron de retirar el narco-mensaje para asegurarlo y trasladarlo a la Fiscalía General del Estado.