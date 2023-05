¡En Aguascalientes hombre se mató de un balazo en la cabeza frente a su ex pareja y policías municipales!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se mató de un disparo en la cabeza frente a policías municipales y su ex pareja sentimental, que le tenía una orden de restricción por agresivo.

Los hechos sucedieron el lunes 15 de mayo, minutos antes de las diez de la mañana, en la calle Héctor I. Lara número 103, en el fraccionamiento Cartagena, al norte de la ciudad.

El occiso fue identificado como Rudy “N”.

El lunes, minutos después de las nueve de la mañana, llegó a este lugar en busca de su ex pareja Brenda “N”, que estaba en casa de sus papás.

Rudy se hallaba bastante agresivo y no le permitía ir a trabajar ya que quería platicar con ella, por lo que la fémina solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Policías preventivos del Destacamento Jesús Terán Norte se trasladaron al lugar y al arribar Brenda les comentó que no quería hablar con su ex debido a que estaba muy agresivo, además de que contaba con una orden de restricción para que no se acercara a ella.

Rudy llevaba consigo un arma de fuego tipo revólver y ante la negativa de Brenda de hablar con él se colocó el cañón en la sien derecha y se disparó sin que los oficiales pudieran impedirlo.

A solicitud de los propios policías municipales, paramédicos del ISSEA acudieron al lugar y al revisar al paciente confirmaron que ya había fallecido.

Por lo anterior, al sitio arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.