Fotos: www.zacatecasonline.com.mx

ZACATECAS, ZAC.- Un joven resultó herido de bala tras de que intentaron ejecutarlo con armas de grueso calibre afuera de su domicilio, por lo que sus familiares lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Los hechos sucedieron el miércoles 26 de enero, alrededor de las diez de la noche, en la esquina de las calles De la Cruz y Roberto Cabral del Hoyo, en el Barrio La Pinta, ubicado en el Centro de Zacatecas.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre la agresión armada, por lo que elementos de las corporaciones policíacas se movilizaron para tomar cartas en el asunto.

La escena del crimen la encontraron a un costado de una tienda OXXO, cerca de la zona del tianguis conocido como La Fayuca, donde detectaron varios casquillos percutidos de arma de fuego de grueso calibre, por lo que la resguardaron.

No obstante, al joven baleado ya no lo ubicaron en el sitio, siendo enterados que sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular a recibir atención médica.

Los policías rastrearon el área en busca de los responsables del intento de ejecución, pero no tuvieron resultados favorables.

Posteriormente, el lugar fue procesado por las autoridades ministeriales, que aseguraron evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación que se inició por tales hechos.