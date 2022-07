FRESNILLO, ZAC.- En plena zona Centro sujetos armados balearon la fachada de un domicilio propiedad de un ex elemento de la Policía Ministerial de Zacatecas, ataque que no dejó víctimas qué lamentar.

Los hechos sucedieron el viernes 22 de julio, minutos antes de las nueve de la noche, en el Centro de Fresnillo.

Vecinos de la calle Duranguito llamaron al servicio de emergencias 911 para reportar que habían escuchado diez detonaciones de arma de fuego, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal.

Al llegar, confirmaron que la fachada de una casa había sido baleada, a unos metros de los juegos mecánicos instalados para la fiesta patronal de la iglesia de Santa Ana.

Los elementos detectaron varios casquillos percutidos y confirmaron que no hubo personas muertas ni lesionadas, por lo que procedieron a acordonar la zona con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Momentos después arribaron agentes de la Policía de Investigación y personal de la Dirección General de Servicios Periciales, que procesaron la escena y recolectaron los casquillos como evidencia.

De manera extraoficial trascendió que la vivienda baleada era propiedad de un ex elemento de la Policía Ministerial, aunque no se supo si se hallaba en el inmueble o no al momento del ataque armado.