¡En Guadalupe fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego!

GUADALUPE, ZAC.- Tras una agresión a efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), se logró la detención de tres personas y el aseguramiento de armas de fuego.

No se reportaron policías lesionados, no obstante, uno de los agresores resultó con una lesión, aunque no de gravedad.

Los hechos se suscitaron la noche del viernes 19 de mayo, sobre la avenida Revolución Mexicana, a la altura de la colonia Bonito Pueblo, en Guadalupe.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron agredidos por civiles armados.

Esto provocó la inmediata movilización de las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno -la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional-, quienes lograron detener a tres de los agresores, una mujer y dos hombres, todos originarios del Estado de Durango.

Asimismo, se aseguraron dos armas de fuego cortas, una motocicleta y otros indicios.

Los detenidos podrían estar relacionados con hechos delictivos registrados en la zona metropolitana Guadalupe-Zacatecas.

Los detenidos, las armas, la motocicleta y demás indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente.