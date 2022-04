FRESNILLO, ZAC.- En la zona Centro intentaron ejecutar a un hombre, que resultó lesionado y fue llevado a recibir atención médica.

La agresión armada ocurrió el miércoles 20 de abril, al filo de las cinco de la tarde, entre las avenidas Juárez y Sonora, en el Centro de Fresnillo.

El hombre se hallaba en la vía pública cuando de pronto aparecieron en escena sujetos armados y le dispararon varias veces para intentar privarlo de la vida.

A través de los servicios de emergencia las autoridades fueron alertadas sobre los hechos, por lo que se movilizaron al sitio indicado y a la altura de una tienda de auto-servicio encontraron el escenario de la agresión.

No obstante, no hallaron al hombre baleado debido a que a bordo de un vehículo particular fue trasladado a un hospital a recibir atención médica, reportándose que se encontraba grave.

El lugar del atentado fue resguardado por oficiales de la Policía Estatal Preventiva y luego procesado por agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales.

Los agresores no fueron detenidos.