ZACATECAS, ZAC.- En la zona conurbada de Zacatecas fueron colgadas varias narco-mantas durante la madrugada de este sábado.

Los escritos fueron colocados en la Plaza de Armas, en un puente peatonal ubicado sobre el boulevard López Portillo, a la altura del fraccionamiento Rincón Colonial, así como en el puente ubicado a la altura de la carretera que conduce a Sauceda de la Borda.

Elementos de las corporaciones policíacas se movilizaron a los lugares señalados para retirar las narco-mantas y asegurarlas.

Una de las mantas rezaba textualmente lo siguiente:

COMUNICADO PARA EL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

ARTURO LOPEZ BAZAN SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS DEJA DE RECIBIRLE DINERO A JOSE LUIS CABRERA NO HAS DE QUERE OTRAS GUERRA, PORQUE NO TIENES EL ESTADO TAN TRANQUILO, TAMBIEN DEJA DE ENTREGAR MUNICIPIOS DE ESTE FIN DE SEMANA LORETO, PANFILO NATERA, NORIA DE ANGELES Y VILLA HIDALGO.

JOSE ANCINO MEDRANO ORONA SUB DIRECTOR, COMPLICE, AMIGO DE BAZAN Y OPERADOR DE TODAS LAS PORQUERIAS QUE HACEN YA DEJA DE COBRAR CUOTA EN EL PENAL POR LO QUE SE CONSUME ADENTRO DEL MISMO Y DESVIAR RECURSOS PARA MOCHARTE CON BAZAN TIENEN EL ESTADO EN QUIEBRA, LARGUENSE DE ZACATECAS

DESVIO DE FONDOS COMPROBABLES

*80,000 PESOS EN TURBOSINA PARA 2 HORAS DE VUELO DIARIAS EN 2 HELICOPTEROS QUE NO SALEN

*+DE 10 MILLONES DE PESOS DESVIADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN HELIPUERTO NUEVO Y COMPRAS ALTERADAS QUE NO PARAN

ATENTAMENTE

2021

C.D.N.

CARTEL DEL NORESTE