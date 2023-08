¡En libertad enfrentará su proceso sujeto que violó a una mujer en una fiesta en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto violó a una mujer durante el desarrollo de una fiesta en la comunidad Congregación San Antonio de los Pedroza y casi un año después fue vinculado a proceso, aunque enfrentará su juicio en libertad con algunas condiciones.

El imputado es Christopher Uriel “N”, que está acusado por el delito de violación.

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos que se le imputan sucedieron el domingo 25 de septiembre del 2022 en un domicilio ubicado en la citada población.

Víctima y victimario acudieron a una fiesta celebrada en el inmueble y se dirigieron a una habitación, donde se quedaron solos.

Al estar descansando, el sujeto le hizo tocamientos obscenos a la ofendida pese a que ella se negaba.

Christopher Uriel, imponiendo su fortaleza física, logró someter a la agraviada y la violó.

Durante el ataque sexual, otros asistentes a la fiesta encendieron la luz de una cochera ubicada a un lado de la habitación donde tenían lugar los hechos, por lo que el sujeto dejó a la víctima ante el temor de ser descubierto.

La agredida denunció a su agresor ante las autoridades ministeriales y la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género de la FGE se encargó de integrar una carpeta de investigación en su contra, logrando reunir varias pruebas.

El acusado fue citado a una audiencia ante el juez de Control y Juicio Oral Penal, que le decretó el auto de vinculación a proceso por violación.

No obstante, Christopher Uriel enfrentará su proceso en libertad con las condicionantes de presentarse a firmar de forma periódica en el Juzgado, no puede salir del Estado ni del país sin autorización, no puede acudir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, y no debe convivir, aproximarse y comunicarse con la víctima ni testigos de los hechos.

Finalmente, se le fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.