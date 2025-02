¡En su domicilio en Lomas del Ajedrez en Aguascalientes hombre fue ejecutado!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue ejecutado tras de que lo atacaron a balazos en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez.

Aún con vida fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, donde finalmente falleció.

El hombre asesinado fue identificado como Mario de Jesús, de entre 40 a 45 años de edad.

El ataque que le costó la vida sucedió el domingo 2 de febrero, alrededor de las 02:10 horas, en la casa marcada con el número 349 interior C de la calle De la Alianza casi esquina con la calle Del Mate del citado fraccionamiento.

Dos sujetos fueron los que consumaron la agresión armada.

Al sitio arribaron a bordo de una motocicleta en color negro.

Uno de ellos vestía sudadera en color negro y el otro una sudadera en color claro.

El de negro descendió de la “jaca de acero” y se dirigió a la casa de la víctima, en la planta alta, forzando la puerta para entrar.

Mario de Jesús se hallaba descansando cuando ingresó el intruso y le disparó para luego salir del inmueble, abordar la motocicleta en la que lo aguardaba su cómplice y escapar a toda velocidad.

Un vecino que escuchó las detonaciones de arma de fuego se asomó a la calle y vio al sujeto de la sudadera negra bajar por las escaleras y subir a una motocicleta en la que estaba otro individuo para luego retirarse.

Tras ser baleado y quedar lesionado, Mario de Jesús gritó pidiendo ayuda, por lo que los servicios de emergencia fueron enterados sobre los hechos.

Oficiales de las Policías Municipal y Estatal acudieron al domicilio y observaron la puerta abierta, escuchando a un hombre pedir ayuda, por lo que ingresaron y encontraron al morador lesionado.

No obstante, no reveló el o los motivos por los que lo atacaron y si conocía o no a los responsables.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encargaron de auxiliar al agredido, diagnosticándole tres heridas de bala, trasladándolo a recibir atención al Hospital 2 del IMSS.

En el lugar de los hechos quedaron, al menos, cinco casquillos percutidos, que fueron asegurados como indicios.

Horas después de su ingreso al hospital, Mario de Jesús falleció por los balazos recibidos, consumándose así la ejecución.

Su cuerpo fue levantado por elementos de Servicios Periciales y traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

Las indagatorias para esclarecer el homicidio quedaron a cargo de agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal.