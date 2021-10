AGUASCALIENTES, AGS.- Un ex elemento de seguridad pública municipal mató a balazos a un elemento en activo de Bomberos Municipales supuestamente por un incidente vial.

El asesinato, que fue frente a la esposa del bombero, tuvo lugar este sábado, minutos después de la una de la madrugada, sobre la avenida Convención de 1914 norte y el boulevard a Zacatecas, frente a la clínica 10 del IMSS.

Posteriormente y gracias a una rápida indagatoria del personal de la Fiscalía, agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación lograron la captura del ex policía municipal que cometió el ventajoso crimen y que confesó que le dio muerte al bombero debido a que éste con su camioneta le había cerrado el paso mientras él iba a bordo de su automóvil, un Jetta negro.

El bombero asesinado fue identificado como Omar Alejandro Jiménez Gutiérrez, de 38 años de edad.

Se desempeñaba como teniente maquinista del Departamento de Bomberos Municipales, pero además tenía una empresa de botanas y era prestamista.

El ex policía que lo mató fue identificado como Andrés “N”, que se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público acusado por el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas por los elementos ministeriales, Omar Alejandro estuvo en un bar ubicado sobre Gerónimo de Orozco casi esquina con la avenida General Barragán, en compañía de su esposa Karla Cecilia Gutiérrez, de 27 años, y otros amigos.

Al salir del lugar abordaron dos vehículos para regresar a su domicilio.

El bombero abordó una camioneta Nissan, con caja seca, modelo 1986, en color blanco y con placas de Zacatecas, mientras que su esposa iba detrás de él en un auto Chevrolet Ónix, en color tinto.

Aparentemente, al circular por General Barragán, el bombero le habría cerrado el paso al VW Jetta negro en el que iba Andrés, pese a lo cual continuó su camino.

En el crucero del boulevard a Zacatecas y Convención, Omar Alejandro detuvo su marcha ya que el semáforo le marcó el alto y su esposa se paró atrás.

Fue en esos momentos que le dio alcance Andrés en su VW Jetta negro, molesto porque le había cerrado el paso cuadras atrás, sacó un arma de fuego corta y le disparó a sangre fría en varias ocasiones para luego darse a la fuga, del lugar, a toda velocidad.

Ante la agresión, el bombero arrancó la marcha de su camioneta, pero al ser alcanzado por los proyectiles, se detuvo a la mitad del crucero, herido de muerte.

Al darse cuenta del artero ataque a su esposo, Karla Cecilia descendió del coche y corrió hacia él, pero al verlo herido se dirigió al área de urgencias de la clínica 10 del IMSS para pedir ayuda, pero al parecer le fue negada por el personal en turno.

Ante esto, dio parte al servicio de emergencia 911 y momentos después arribaron paramédicos del ISSEA, que le brindaron los primeros auxilios al bombero y confirmaron que ya había muerto en la cabina de la camioneta por los balazos recibidos en el tórax.

Al sitio acudieron oficiales de la Policía Municipal y Vial, que resguardaron la zona ya que localizaron cuatro casquillos percutidos calibre .380 y fueron en busca del o los agresor(es), pero de momento no lograron dar con su paradero.

Momentos más tarde arribaron agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación, que iniciaron las pesquisas correspondientes, y elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, que aseguraron evidencias y trasladaron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense.

Confirmado el homicidio, la Coordinación Municipal de Protección Civil lamentó la muerte de su elemento.

Los agentes investigadores, horas después, lograron identificar a Andrés E. como el que había asesinado al bombero, por lo que lo localizaron y detuvieron.

El sospechoso resultó ser ex policía municipal y habría mencionado que mató al bombero porque le cerró el paso con su camioneta.