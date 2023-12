Fue detenido «El Dany» jefe de plaza de célula criminal del CJNG desarticulada en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto señalado como jefe de plaza de la célula criminal que fue desmembrada en San Francisco de los Romo la semana pasada, conocido con el alias de “El Dany”, fue detenido en territorio de esa cabecera mediante un espectacular operativo en el que participaron elementos de las Policías Estatal y Municipales de “San Pancho” y Pabellón de Arteaga, así como de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.Tras su captura, ingresó a Aguascalientes, por la Puerta de Acceso del municipio de Asientos, un convoy de 5 camionetas tripuladas por varios sujetos con armas de fuego largas con firme intención de rescatarlo, aunque no realizaron ninguna acción en ese sentido.

Las autoridades detectaron a los pistoleros, pero luego los perdieron, por lo que no pudieron ser detenidos.

De manera extraoficial trascendió que la detención de “El Dany” tuvo lugar la noche del pasado martes 19 de diciembre.

Viajaba a bordo de un vehículo con placas de circulación de extranjeras, por lo que al ser detectado en Pabellón de Arteaga por policías estatales le marcaron el alto, pero hizo caso omiso y aceleró su marcha con la intención de escapar.

Los oficiales fueron en su persecución y solicitaron refuerzos, logrando interceptarlo ya en territorio de San Francisco de los Romo con apoyo de policías municipales de Pabellón y “San Pancho”.

Los elementos lo detectaron en posesión de un arma de fuego larga y al ver su rostro, lo identificaron como un “objetivo prioritario” ya que estaba catalogado como el jefe de plaza de la célula criminal que fue desmembrada el jueves 14 de diciembre tras ser detenidos 11 de sus integrantes, 8 sujetos y 3 mujeres, mediante cateos en tres casas de seguridad en San Francisco de los Romo, una de ellas cerca de la Presidencia Municipal.

Por tal motivo, solicitaron el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado así como de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que se sumaron al operativo para trasladarlo a las instalaciones de la FGE junto con el vehículo y el arma larga.

Trascendió que minutos después del arresto se detectó un convoy de 5 camionetas tripuladas cada una por 5 o 7 sujetos con armas de fuego largas que ingresaron a Aguascalientes por la carretera 25 y pasaron por la Puerta de Acceso del municipio de Asientos.

Los dos elementos que se encontraban en dicho lugar no pudieron interceptar a los sujetos debido a que los superaban en número.

Las corporaciones de Seguridad Pública fueron enteradas del ingreso de las camionetas con los sujetos armados ya que se sospechaba que pretendían rescatar a “El Dany”, por lo que se desplegó un operativo para rastrearlos, pero los perdieron de vista precisamente en San Francisco de los Romo y ya no los ubicaron.

Ante esto, las instalaciones de la Policía de Investigación tuvieron que ser blindadas como medida de protección.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado obtuvo dos órdenes de cateo para registrar dos domicilios que aparentemente eran utilizados por “El Dany”, aunque no se informaron los resultados de las diligencias.

Trascendió que las autoridades ministeriales también buscaban a una mujer señalada como “la segunda de a bordo” de la célula criminal encabezada por “El Dany”, pero que logró darse a la fuga y no fue localizada.