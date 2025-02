¡Fue encontrada muerta Sofía Raygoza, madre buscadora, en un vehículo en Villanueva!

La muerte de la activista, que luchó por la localización de su hija, se investiga como feminicidio

ZACATECAS, ZAC.- Sofía Raygoza, madre buscadora, fue encontrada sin vida en el municipio de Villanueva.

Su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo el sábado 8 de febrero, lo cual confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Sofía Raygoza hace dos años se manifestó por la privación ilegal de la libertad de su hija Frida Sofía.

El hallazgo de su cuerpo fue posible cuando se atendió un reporte que alertaba a las autoridades sobre una persona del sexo femenino sin vida, misma que se encontró en el asiento del conductor de un vehículo en color gris, en un predio en el municipio de Villanueva.

La Fiscalía Estatal informó que que familiares asistidos por personal de la institución llevaron a cabo la identificación del cuerpo de la víctima, por lo que les fue entregado.

Los familiares han recibido atención integral y avances de la investigación.

La madre buscadora se manifestó en 2023 por la desaparición de su hija Fruida Sofía, que fue localizada con vida en ese mismo año, por lo que la Fiscalía señaló que se descarta que este nuevo crimen tenga relación alguna con el reporte detonado en 2023.

La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente, “actuando bajo los protocolos de investigación de feminicidio y enfoque diferencial”.

Las líneas de investigación continuarán bajo la conducción y coordinación tanto en dicha Fiscalía Especializada como con la de nueva creación denominada Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.

Los avances se darán a conocer en el momento procesal oportuno mediante los medios de comunicación institucionales.

Esta madre buscadora acaparó los reflectores el 16 de febrero de 2023, cuando decidió irrumpir un evento público del entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar Contreras, para exigir la búsqueda y localización de su hija Frida Sofía, que había sido privada de la libertad días antes.

En esa ocasión, Sofía Raygoza llegó desesperada y gritó “vengo sola por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez, en el estado de Zacatecas, quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuchen. No somos gente mala, somos gente trabajadora. Por favor, necesito su ayuda”.

“Estoy destrozada, porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”, dijo en ese entonces.