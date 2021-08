Por: Alejandro González Muñoz

AGUASCALIENTES, AGS.- Luego del durísimo golpe que asestara Marko Cortés Mendoza al PAN local, Jorge López Martín, uno de los representantes de los liderazgos panistas en Aguascalientes, dijo en entrevista que lamenta que su dirigente nacional se asuma como un dictador insensible e intolerante, desconociendo los resultados obtenidos en la gestión de Gustavo Báez y donde sus amigos pesen más que los liderazgos.

“Pues lo que hizo Marko Cortés la semana pasada fue darle un golpe durísimo al PAN de Aguascalientes, a un PAN ganador, a un PAN que ha sido ejemplo a nivel nacional, es lamentable que desde la capital de la República no se conozca ni siquiera el número de secciones que tiene Aguascalientes. Como ocurrió, como organizó, como ordenó Gustavo Báez el proceso electoral para ser uno de los Estados que más votos le dio precisamente a la marca, entonces hoy hay una insensibilidad, hay una intolerancia, insisto, yo lamento que hoy el PAN sea una dictadura alejándose de sus principios democráticos, alejándose de su mística y de su doctrina y tal pareciera que se ha convertido en una franquicia, en donde los amigos pesan más que los liderazgos auténticos que se pueden identificar con los votantes y con ello blindar a Aguascalientes de los peligros que representarían otros partidos”.

El panista aseguró que el proyecto de Cortés Mendoza no es de todos, “es el proyecto de Marco y de sus amigos, el proyecto de Marco no tiene nada que ver con los objetivos planteados históricamente por Acción Nacional y sus fundadores, es lamentable, insisto, hoy estamos en una dictadura en el PAN y eso no será nada bueno”.

El también ex presidente del blanquiazul en Aguascalientes, Jorge López Martín, llamó a la reflexión a su líder nacional, ya que, de seguir su actitud, lo único que esperan son imposiciones y decisiones intolerantes, lo que tendría una grave repercusión para el partido.

“Lo único que podemos esperar es que, cómo van las cosas, haya imposiciones, haya decisiones intolerantes como la que vimos, no se tome en cuenta las valoraciones que se hacen en los comités directivos municipales, que finalmente son quienes tienen el contacto directo con cada una de sus comunidades, insisto, yo lamento, porque seguro estoy que esto tendrá una grave repercusión, por mi parte pues hacerle un llamado a la reflexión, porque insisto, de lo contrario esto tendrá un altísimo costo”.

Externó su extrañeza sobre la negativa a la petición de la ampliación del periodo de Gustavo Báez al frente del PAN local, mencionado que le parecía muy extraño que se hayan aceptado las peticiones de los Comités de otros Estados y que únicamente la de Aguascalientes no.

“Hay criterios dispares, en los Estados donde habrá elecciones han permitido que estas peticiones, de las comisiones permanentes locales, prosperen; que extraño que en Aguascalientes no, que extraño que Aguascalientes sea el único en donde esto no se dio. El artículo 38, de los estatutos al interior del PAN, que fue en donde se basó esta petición, es muy claro, tal pareciera que hubiera una política de consigna de Marco Cortés, insisto, en razón de sus intereses particulares y los de sus amigos”, finalizó López Martín.