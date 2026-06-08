¡“Ladrón de la terraza” robó dos veces el mismo negocio en Aguascalientes!

El delincuente ya había asaltado exactamente la misma cafetería (“Terraza Italiana”) hace apenas dos meses, robando dinero y objetos de valor

En ambas ocasiones ha aplicado la misma estrategia: tras saquear la cafetería aprovecha la huida para asaltar inmediatamente otro comercio cercano sobre la avenida Las Américas

AGUASCALIENTES, AGS.- ¡Ya lo agarró de cliente! La madrugada de este lunes un solitario delincuente volvió a hacer de las suyas en la cafetería “Terraza Italiana”, ubicada en el cruce de la avenida Las Américas y Bogotá, en el fraccionamiento La Fuente.

Lo indignante del caso no es sólo el robo actual, sino que es la segunda vez que este mismo sujeto asalta el local en menos de dos meses.

El atraco quedó al descubierto cuando los empleados llegaron por la mañana para abrir el establecimiento.

Al ingresar, encontraron con un desorden en la zona de cajas.

Al revisar las instalaciones, descubrieron que el sujeto había violado el cancel de la terraza principal para meterse al negocio.

El botín y su ruta de la delincuencia

Una vez adentro, el ladrón fue directo al grano: se apoderó de dos equipos de cómputo y destrozó la caja registradora para llevarse todo el dinero en efectivo, logrando un botín total que se estima en unos 12 mil pesos.

Tras cometer el robo, el sujeto se retiró caminando de lo más relajado, como si nada hubiera pasado. Pero su ambición no paró ahí.

Reportes indican que tras salir de la cafetería el delincuente aprovechó el viaje y asaltó otro comercio cercano sobre la misma avenida Las Américas.

Se activa operativo para cazar al “ladrón de la terraza”

Ante el descarado atraco, elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía de Investigación (PDI) se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos.

Los oficiales se entrevistaron con el encargado del establecimiento para recopilar los primeros datos y características del sospechoso, con el objetivo de rastrear su paradero.

Asimismo, personal de la Policía de Investigación Criminal junto con peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar las diligencias correspondientes, levantar indicios y dar inicio formal a las pesquisas que permitan capturar a este sujeto.

Un modus operandi repetido

Vecinos y locatarios de la zona muestran gran preocupación, ya que este “cliente frecuente” de la delincuencia aplica siempre la misma fórmula: hace dos meses, cuando robó la “Terraza Italiana” por primera vez, también salió de ahí para asaltar otro negocio de la zona.

Los comerciantes exigen que la intervención de las autoridades rinda frutos rápidamente, pues tal parece que para los amantes de lo ajeno robar en esta zona de Aguascalientes ya se volvió demasiado fácil.