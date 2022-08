• Se alegre que la gente este regresando a los templos

AGUASCALIENTES, AGS.– A casi seis meses de haber tomado protesta como nuevo obispo y comprometerse a visitar cada parroquia integrada en la diócesis local, Monseñor Juan Espinoza Jiménez ha encontrado una iglesia viva.

“Me ha dado mucho gusto, yo encuentro una iglesia muy viva en Aguascalientes, a todas las parroquias donde he ido de una manera preparada o de una manera improvisada que llegó de repente, he visto con un sentido, así muy grato, de que la gente si va a las celebraciones, sobre todo los domingos, entiendo también, que la gente trabaja y que entre semana es difícil, pero la misa del domingo la respetan, la aman, la buscan pues para mí es un motivo de alegría, de esperanza y de entusiasmo”, dijo.

El señor obispo Espinoza Jiménez con un gusto reflejado en su cara dijo que ha visto buena presencia a las mas de 90 parroquias de la diócesis que ha visitado y espera que más fieles se dejen calentar el corazón por Dios y lo busquen.

“Llevo más de 90 parroquias visitadas de la diócesis y en todas las parroquias he visto muy buena presencia, esto no me satisface del todo porque, aunque el templo se llene sé que hay mucha más gente que no viene, y ojalá que poco a poco también los otros fieles, que son un poquito más tibios, se dejen calentar el corazón por dios y lo busquen”, dijo el patriarca.

La gente regreso con mucha hambre de Dios después de la pandemia, nos dimos cuenta de nuestra fragilidad sin él (Dios) y me alegra que este regresando a todas las parroquias que he ido, dijo el Obispo.

“La gente tenía hambre de dios después de la pandemia pues necesitamos del señor, de la pandemia nos dimos cuenta de nuestra fragilidad, sin dios somos nada, con dios podemos muchas cosas. con dios podemos sobrellevar las pruebas, las dificultades, las enfermedades; entonces qué bueno, yo me alegro de que la gente esté regresando a todas las parroquias donde he ido”, finalizó el pastor.