Muere atropellado un hombre en la colonia Insurgentes de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 50 años perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta en calles de la colonia Insurgentes de esta ciudad, cuyo chofer no habría respetado un señalamiento de alto.El trágico accidente ocurrió este sábado, alrededor de las cinco de la tarde, en las calles Eugenio Aguirre y Mariano Azuela, en la colonia Insurgentes.

El fallecido fue identificado como Ricardo Contreras Murillo, que era conocido como “El Pocho”.

Fue arrollado y muerto por una camioneta Ford Lobo F-150, en color blanco y con placas de circulación ZE-48-82-C de Zacatecas, conducida por un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Este último se desplazaba en el sentido norte-sur de la calle Eugenio Aguirre y cuando llegó al crucero no respetó un señalamiento de alto obligatorio, por lo que al seguirse de frente atropelló al peatón, que trataba de cruzar la calle Mariano Azuela.

El transeúnte quedó tirado a mitad del arroyo vehicular, en tanto que el chofer de la unidad de motor se detuvo metros adelante.

Tras recibir reportes sobre el accidente, al lugar acudieron paramédicos, que revisaron al atropellado y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

También llegaron oficiales de la Policía Vial, que prácticamente tuvieron que rescatar al conductor de la camioneta ya que algunos vecinos de la zona querían agredirlo por lo ocurrido.

Los elementos lo aseguraron y trasladaron a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público para que respondiera por la muerte del atropellado.

El lugar del hecho fue acordonada hasta que arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.