El responsable huyó pero fue detenido tras chocar contra una camioneta

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer tuvo una muerte espantosa tras de que fue atropellada por un automóvil, al sur de la cuidad, cuyo chofer se dio a la fuga pero luego chocó contra una camioneta, por lo que pudo ser detenido.

Tras el hecho, la fémina fue llevada a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, donde posteriormente dejó de existir.

El trágico accidente ocurrió este sábado, alrededor de las once y media de la mañana, sobre la avenida Mariano Hidalgo, a la altura de una tienda de auto-servicio.

La occisa, no identificada, aparentaba una edad de entre 50 a 55 años, aproximadamente, y vestía un suéter rojo y pantalón blanco tipo pescador.

Quien le causó la muerte dijo llamarse José “N”, de 45 años, que conducía un coche Ford, en color rojo y con placas de circulación NED-6311 del Estado de México.

Las autoridades municipales dieron a conocer que este automovilista se desplazaba por la avenida mencionada en el sentido de poniente a oriente, sobre el carril derecho.

Por tal motivo, en determinado momento invadió la ciclovía y a la altura del número 103 embistió a la peatón, que se encontraba parada en dicha área y llevaba consigo un carrito de mandado.

El impacto fue brutal, por lo que la víctima fue proyectada varios metros hacia el frente y quedó tirada sobre el arroyo vehicular de la mencionada avenida Mariano Hidalgo, boca arriba.

Mientras tanto, José decidió darse a la fuga, pero en el cruce con la avenida Poliducto chocó por alcance contra una camioneta que se encontraba detenida momentáneamente por indicaciones del semáforo.

Tal unidad era una Ford Ranger, con placas AA-5376-A de esta ciudad.

De los hechos fueron testigos varias personas, que los reportaron al servicio de emergencias, por lo que al sitio se trasladaron paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas del helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que a su arribo comenzaron a auxiliar a la atropellada.

También acudieron oficiales del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Preventiva, que se encargaron de detener al automovilista tras el choque mencionado.

Instantes después llegaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil en la ambulancia UE-12, que trasladaron a la paciente al Hospital 2 del IMSS para su pronta atención ya que presentaba lesiones de gravedad.

Mientras tanto, el conductor del auto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Desafortunadamente, la víctima no logró sobreponerse a las lesiones sufridas y falleció más tarde en el IMSS, por lo que personal de Servicios Periciales levantó su cadáver y lo condujo al SEMEFO.