¡Murió una mujer de la tercera edad por la explosión de un petardo en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer de la tercera edad murió en el Hospital Tercer Milenio a causa de las graves lesiones que sufrió tras la explosión de un petardo en su domicilio, en el municipio de Jesús María.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos que le costaron la vida a la víctima, identificada como Emma Torres Domínguez, de 75 años de edad.

Los hechos sucedieron el sábado 5 de agosto en una vivienda en la calle Tapias Viejas del fraccionamiento Chicahuales II, en J.M.

La explosión del petardo provocó lesiones de consideración en las piernas de la septuagenaria, que fue trasladada al citado hospital para su pronta atención médica, pero no logró sobrevivir y falleció durante el domingo 6.

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense y tras la práctica de la necropsia se concluyó que pereció de un choque hipovolémico (grave pérdida de sangre) secundario a trauma de miembros inferiores por fragmentos de dispositivo explosivo.

Oficiales de la Policía Municipal de J.M., a través del C5i, recibieron el reporte del hecho, por lo que se trasladaron a la dirección mencionada, pero al llegar y hacer una inspección no detectaron ninguna anomalía, ya que no observaron daños ni residuos de algún explosivo.

Incluso, se entrevistaron con los vecinos, que les mencionaron que no oyeron detonación o explosión alguna.

Además, les llamó la atención el hecho de que la fémina hubiera sido trasladada a recibir atención hasta el Hospital Tercer Milenio debido a que estaba más cerca el Hospital 3 del Seguro Social.