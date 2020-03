Por: Georgina García Lucio

AGUASCALIENTES, AGS.- Hasta el momento no existen las condiciones para determinar la cancelación la Feria Nacional de San Marcos por motivo de la propagación del coronavirus, por lo que seguirá en pie su organización y ejecución, señaló del director del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez.

Señaló que hasta el momento sólo se tiene la experiencia del comportamiento del virus en otros países, sin embargo, afortunadamente en México es una situación controlada, aunque no predecible, por lo que no se tomará una decisión hasta no se llegue la fecha y se conozca la situación que tenga el virus en el país.

En este sentido, Piza Jiménez recalcó que se sigue una estrategia en el país que está dando resultado, pues en Aguascalientes los casos sospechosos se han descartado y los casos confirmados en otros Estados han sido importados y no por contacto.

Finalmente, el especialista en salud detalló que es un hecho que el virus llegará a Aguascalientes, por lo que ya están preparados con los protocolos de seguridad para atender y contener la situación que se llegara a presentar.