¡Pareja detenida con armas de fuego y explosivos artesanales en Villa García fue sentenciada!

ZACATECAS, ZAC.- Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Zacatecas dictó sentencia condenatoria contra dos personas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara la responsabilidad penal de ambos procesados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Andrés “N” fue condenado a 6 años 2 meses y 20 días de prisión y Lizet “N” a 4 años 8 meses; a ambos se les impuso una multa de 8 mil 598 pesos, luego de que fueran detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la comunidad de Los Campos, municipio de Villa García.

El agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, acreditó ante el juez que en mayo pasado elementos de seguridad detuvieron a Andrés “N” y a Lizet “N” cuando se encontraban a bordo de una camioneta y agredieron a los elementos con disparos de arma de fuego para tratar de huir.

A Andrés “N” y a Lizet “N” se les aseguraron dos armas de fuego largas, cuatro cargadores para arma de fuego, 120 cartuchos, cuatro artefactos explosivos artesanales tipo niple y dos vehículos.