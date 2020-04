AGUASCALIENTES, AGS.- Un pistolero baleó un negocio de refacciones y se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, por lo que no fue detenido.

Pese al atentado, no hubo víctimas qué lamentar debido a que el establecimiento ya se encontraba cerrado.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves en la negociación Ruvalcaba Refacciones Mecánicas, localizado en el 102-D de la avenida Petróleos Mexicanos y la calle Luis Gilardi, en la colonia Industrial.



El pistolero, que vestía playera roja a rayas blancas, y traía una mariconera y llevaba puesto un casco en color negro, llegó a dicho sitio a bordo de una motocicleta tipo cargo, en color negro, y realizó cinco disparos a la fachada del local para luego retirarse a toda velocidad.

Una persona que se dio cuenta de lo anterior llamó al servicio de emergencias 911 para reportar el hecho, provocando la movilización de elementos de las corporaciones policiacas.

Cuando hicieron acto de presencia se dieron cuenta que los proyectiles de bala habían impactado la cortina del negocio, en color blanco, y que no había personas lesionadas, por lo que la zona fue acordonada.

Además, se organizó un operativo de rastreo por la zona en busca del motociclista pistolero, pero no lograron localizarlo.

En el sitio no se ubicaron casquillos percutidos, por lo que se presumió que el sicario portaba un arma de fuego tipo revólver.

Finalmente, arribaron las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de establecer el móvil del atentado.