CALVILLO, AGS.- Nuevamente se logró frustrar una extorsión telefónica, en la que un padre de familia recibió en su teléfono celular una llamada en la que le exigían cierta cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño a su hijo adolescente, haciéndole creer que lo tenían privado de su libertad. Tras un operativo implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Calvillo, el menor fue localizado y ya se encuentra con sus familiares.

Los hechos se registraron en la comunidad de Mesa Grande, perteneciente al municipio de Calvillo, donde radica el padre de familia de 49 años de edad, quien recibió una llamada telefónica del número 4581297695, en la que le indicaron que tenían a su hijo adolescente privado de su libertad, por lo que le exigían cinco mil pesos a cambio de no hacerle daño y volverlo ver con vida.

De inmediato, el padre de familia comenzó a buscar a su hijo, percatándose que no se encontraba en su domicilio, por lo que comenzó a buscarlo por algunas calles de la comunidad, sin embargo al no localizarlo, decidió acudir a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Calvillo para pedir ayuda.

Conocido lo anterior, así como las características físicas del menor, con el apoyo de los elementos de la Policía Estatal, policías municipales de Calvillo, implementaron un operativo de búsqueda y minutos después lograron localizarlo en la Zona Centro, encontrándose el menor en perfectas condiciones.

Al entrevistarse con el adolescente, éste informó a los oficiales que instantes antes había recibido una llamada en la que le ordenaron salir de su domicilio y acudir a un sitio alejado o de lo contrario le harían daño a sus seres queridos.

En ese momento le indicaron que se trataba de un engaño y lo abordaron a una de las radiopatrullas, para luego llevarlo con su padre, al comprobar que se encontraban bien, padre e hijo agradecieron la intervención, tanto de la Policía Estatal como municipal de Calvillo.